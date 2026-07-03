Verkehrsunfall

Schwerer Unfall auf A8 – Autobahn gesperrt

Ein 51-Jähriger wird schwer verletzt, als er mit seinem Wagen auf der A8 auf einen Lastwagen auffährt. Wie lang die Sperrung der Fahrstrecke anhalten wird, war zunächst nicht klar.

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A8 gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A8 gesperrt. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart gesperrt. Dort ist der 51 Jahre alte Fahrer eines Pritschenwagens auf einen Lastwagen aufgefahren und dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Pritschenwagenfahrer wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Rastplatzes Kemmental zwischen Ulm-West und Merklingen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Ein Unfallgutachter sowie die Polizei seien weiterhin vor Ort, sagte ein Sprecher. Wie lange die Sperrung in Fahrtrichtung Stuttgart andauern werde, sei noch nicht absehbar.

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