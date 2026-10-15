Unfall auf Bundesstraße

Tonnenschwere Betonteile rutschen von Sattelzug

Auf der Bundesstraße 10 bei Neu-Ulm verliert ein Sattelzug seine tonnenschwere Ladung. Für die Bergung braucht es einen Kran – die Ermittler nehmen Fahrer und Verlader in den Blick.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Die Polizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Zwei jeweils etwa 19 Tonnen schwere Betonfertigteile sind auf der Bundesstraße 10 bei Neu-Ulm von einem Sattelzug gerutscht. Der 44-jährige Fahrer verlor am Mittwoch in Richtung Nersingen seine Ladung, wie die Polizei mitteilte. In der Kurve der Auffahrt zur Autobahn 7 landeten die Teile auf dem Grünstreifen. Laut Polizei war die Ladung wohl unzureichend gesichert.

Für die Bergung wurde ein Kran eingesetzt, die Überleitung wurde kurzzeitig gesperrt. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 11.000 Euro. Gegen den Fahrer und den Verlader wird wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nasse Fahrbahn: Lastwagen fährt 30 Meter über Leitplanke
250.000 Euro Schaden

Nasse Fahrbahn: Lastwagen fährt 30 Meter über Leitplanke

Ein Lastwagenfahrer fährt mit seinem Sattelzug zu schnell ein Gefälle hinunter. Auf der nassen Autobahn verliert er die Kontrolle über das tonnenschwere Gespann. Der Schaden ist hoch.

13.06.2026

Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt
Unfälle

Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Die Ladung verstreut auf der Wiese, der Sattelzug liegt auf der Seite: Wie der Unfall bei Bad Orb ablief und warum die Bergung zur Herausforderung wird.

16.10.2025

Unfall

Sattelzug kippt auf A3 um und verliert verpackte Bettwäsche

Beladen mit Bettwäsche ist ein Sattelzug wohl zu schnell auf der nassen Autobahn unterwegs. Das Fahrzeug kippt um - und verliert seine Ladung auf der Straße. Der Fahrer verletzt sich am Arm.

01.10.2024

Meeresmuseum

Stralsund: Riesen-Kran hievt tonnenschwere Scheiben

Ein riesiger Kran manövriert in Stralsunds mittelalterlicher Altstadt tonnenschwere Scheibenteile. Besucher des dortigen Meeresmuseums sollen durch sie künftig auf eine karibische Unterwasserwelt blicken.

21.09.2023

Rhein-Neckar-Kreis

Tonnenschwere Betonplatte fällt auf Lastwagen: Fahrer tot

22.06.2023