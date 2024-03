Toppmöller zu «Katastrophen»-Rasen: «Schon sehr lange Thema»

Frankfurt/Main (dpa) - Für Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller war der desolate Rasen beim Länderspiel Deutschland gegen Niederlande keine große Überraschung. «Das ist ja schon sehr lange Thema. Durch die Nationalmannschaft wurde das Medieninteresse nochmal etwas größer. Ich will gar nicht großartig darüber sprechen. Wir haben es erleben müssen, wie es ist. Die Spieler sind viel weggerutscht», sagte Toppmöller am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Bevor die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin wieder in der Bundesliga auf dem Rasen spielen wird, hatte sich vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann massiv über den Platz beklagt. «Leider ist der Platz eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe», sagte Nagelsmann am Dienstag bei RTL. Das hätte sowohl offensiv wie auch defensiv negative Auswirkungen auf das zweite Testspiel im EM-Jahr gehabt, sagte der Bundestrainer.