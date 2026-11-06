Fußball-Bundesliga

Torjäger Ilic vor Rückkehr beim 1. FC Union Berlin

Union Berlin schießt kaum Tore. Das könnte sich dank Andrej Ilic ab Sonntag wieder ändern. Ein U21-Nationalspieler wird in Freiburg hingegen fehlen.

Daumen hoch: Andrej Ilic kehrt gegen den SC Freiburg zurück in den Union-Kader. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Daumen hoch: Andrej Ilic kehrt gegen den SC Freiburg zurück in den Union-Kader. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Torjäger Andrej Ilic steht nach monatelanger Zwangspause vor seinem Comeback beim 1. FC Union Berlin. «Er hat die ganze Woche mit dem Team trainiert. Die Möglichkeit, dass er dabei ist, ist schon hoch», sagte Mauro Lustrinelli vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. 

Ilic fehlt bereits seit der Sommervorbereitung. Zunächst setzte ihn eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht, anschließend musste er sich einer Blinddarmoperation unterziehen. «Er gibt uns eine gewisse Variabilität. Gleichzeitig hat er nur eine Woche trainiert. Wir dürfen nicht zu viel von ihm erwarten», bremste der Schweizer Trainer die Erwartungen. 

Kemlein fällt aus

Beim Köpenicker Fußball-Bundesligisten wird die Rückkehr des 26 Jahre alten Angreifers sehnlichst erwartet. In den vergangenen fünf Pflichtspielen erzielten die Eisernen lediglich drei Tore. Beim 1:1 gegen Köln erspielte sich die Mannschaft nur zwei Torchancen.

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Fehlen wird hingegen Aljoscha Kemlein. Der Mittelfeldspieler habe sich am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Köln eine Schulterverletzung zugezogen, berichtete Lustrinelli.

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