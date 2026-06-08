Torwart Etringer kehrt von Freiburg nach Elversberg zurück

Spiesen-Elversberg/Freiburg (dpa) - Die SV Elversberg hat Torwarttalent Elias Etringer vom SC Freiburg zurückgeholt. Der 18-Jährige, der bereits in der Jugend für die Saarländer gespielt hat, erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Drei-Jahres-Vertrag.

1,91-Meter-Mann soll an die Profis herangeführt werden

Etringer war bis 2023 in Elversberg ausgebildet worden und absolvierte danach insgesamt 49 Pflichtspiele im Nachwuchsbereich für Freiburg. «Er wird bei der Lizenzmannschaft trainieren und in unserer zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln und soll dadurch sukzessive an die Anforderungen im Profibereich herangeführt werden», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber in einer Clubmitteilung über den 1,91 Meter großen Keeper.