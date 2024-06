Vertrag bis 2028 für Eintrachts Baum: Leihe nach Elversberg

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Eintracht Frankfurt hat Elias Baum langfristig an sich gebunden. Wie der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger seinen Vertrag bis 2028. «Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung bei meinem Herzensverein, bei dem ich viel Vertrauen seitens der Verantwortlichen spüre. Mit dem Adler auf der Brust zu spielen, bedeutet mir viel», sagte Baum.

Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wird er in der kommenden Saison das Trikot der SV Elversberg tragen. Die Eintracht verleiht das Talent für ein Jahr an den saarländischen Fußball-Zweitligisten. Baum absolvierte bisher 20 Einsätze für deutsche Nachwuchsteams. Für die Eintracht-Profis kam er in der abgelaufenen Saison auf zwei Einsätze in der Conference League sowie vier in der Bundesliga.