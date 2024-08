Tote Frau in Söhrewald - Tatverdächtiger festgenommen

Söhrewald (dpa/lhe) - Nachdem am Sonntagmittag eine verstorbene 46-jährige Frau in Söhrewald gefunden worden war, hat die Polizei am Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel heute mitteilte, erging gegen einen 62-jährigen Mann ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten der Verstorbenen. Nach Angaben der Polizei hat er sich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks selbst gestellt. Er ist dringend verdächtig, die Frau am vergangenen Mittwoch in dem Waldstück mittels stumpfer Gewalt getötet zu haben, und wurde in Untersuchungshaft genommen. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht abschließend geklärt.