Tote Frau in Wohnhaus in Nidderau aufgefunden

Nidderau (dpa/lhe) - Die Polizei im Main-Kinzig-Kreis hat eine tote Frau in einem Wohnhaus aufgefunden. In dem Haus in Nidderau würden derzeit Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau mit. Auch die Rechtsmedizin aus Frankfurt sei vor Ort. Dennoch würde man nicht in jedem Fall von einem Gewaltverbrechen ausgehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Ermittlungen dazu stünden noch ganz am Anfang.