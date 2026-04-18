Tote in Lederfabrik – Welche Hilfen es für Angehörige gibt

Runkel (dpa/lhe) - Nach dem Arbeitsunfall in einer kleinen Lederfabrik im mittelhessischen Runkel mit drei Toten und zwei Schwerverletzten rücken auch die Unterstützungen von Angehörigen und überlebenden Opfern in den Fokus. Berufsgenossenschaften sind hier meist für die Privatwirtschaft, Unfallkassen dagegen eher für den öffentlichen Dienst sowie für Schüler und Studenten zuständig. Welche Hilfen gibt es?

Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) werden bei verletzten Opfern von Arbeits- und Schulunfällen die Kosten für Heilbehandlungen und Rehabilitation übernommen.

Auch Umschulungen sowie notfalls die behindertengerechten Anpassungen von Wohnung, Auto oder Arbeitsplatz können finanziert werden.

Angehörige von Todesopfern bei Arbeitsunfällen können eine Hinterbliebenenrente bekommen.

Die DGUV teilt weiter mit: «Die Unfallversicherungsträger beraten und beaufsichtigen Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu sicheren

und gesunden Lern- und Arbeitsbedingungen.»

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Für Berufsgenossenschaften zahlen nur die Arbeitgeber

Anders als bei der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

ausschließlich über Beiträge der Arbeitgeber finanziert. Diese sind dafür von der Haftung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten freigestellt.