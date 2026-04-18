Arbeitsunfall in Runkel

Tote in Lederfabrik – Welche Hilfen es für Angehörige gibt

Nach dem Arbeitsunfall mit drei Toten in Mittelhessen stellt sich die Frage: Welche finanzielle Unterstützung erhalten Angehörige und Überlebende? Wer zahlt was?

Bei dem Arbeitsunfall im mittelhessischen Runkel sind drei Männer ums Leben gekommen. Für ihre Angehörigen kann es finanzielle Unterstützungen geben. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Bei dem Arbeitsunfall im mittelhessischen Runkel sind drei Männer ums Leben gekommen. Für ihre Angehörigen kann es finanzielle Unterstützungen geben.

Runkel (dpa/lhe) - Nach dem Arbeitsunfall in einer kleinen Lederfabrik im mittelhessischen Runkel mit drei Toten und zwei Schwerverletzten rücken auch die Unterstützungen von Angehörigen und überlebenden Opfern in den Fokus. Berufsgenossenschaften sind hier meist für die Privatwirtschaft, Unfallkassen dagegen eher für den öffentlichen Dienst sowie für Schüler und Studenten zuständig. Welche Hilfen gibt es?

  • Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) werden bei verletzten Opfern von Arbeits- und Schulunfällen die Kosten für Heilbehandlungen und Rehabilitation übernommen.
  • Auch Umschulungen sowie notfalls die behindertengerechten Anpassungen von Wohnung, Auto oder Arbeitsplatz können finanziert werden.
  • Angehörige von Todesopfern bei Arbeitsunfällen können eine Hinterbliebenenrente bekommen. 

Die DGUV teilt weiter mit: «Die Unfallversicherungsträger beraten und beaufsichtigen Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu sicheren
und gesunden Lern- und Arbeitsbedingungen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für Berufsgenossenschaften zahlen nur die Arbeitgeber

Anders als bei der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung werden Berufsgenossenschaften und Unfallkassen
ausschließlich über Beiträge der Arbeitgeber finanziert. Diese sind dafür von der Haftung für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten freigestellt.

Bei dem Arbeitsunfall am Donnerstag in der Lederfabrik in Runkel gingen die Behörden nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es in einer Grube zu einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung gekommen war. Die Ermittlungen dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immer wieder tödliche Arbeitsunfälle in Hessen
Beruf

Immer wieder tödliche Arbeitsunfälle in Hessen

Trotz sinkender Zahlen enden Arbeitsunfälle in Hessen immer wieder tödlich. Nach dem Unglück in einer Lederfabrik in Runkel laufen die Ermittlungen. Der Fall gilt als unüblich für die Branche.

vor 1 Stunde

Runkel trauert nach tödlichem Unfall in Lederfabrik
Notfälle

Runkel trauert nach tödlichem Unfall in Lederfabrik

Drei Tote, zwei lebensgefährlich Verletzte: Nach dem Unglück in der traditionsreichen Lederfabrik in Runkel herrscht Fassungslosigkeit. Angehörige und Behörden suchen nach Antworten.

17.04.2026

Feuerwehr nach tödlichem Unfall erneut in Runkel im Einsatz
Arbeitsunfall in Runkel

Feuerwehr nach tödlichem Unfall erneut in Runkel im Einsatz

Nach dem tödlichen Unfall in einer Gerberei ist die Feuerwehr erneut vor Ort. Ermittler nahmen einen unbekannten Geruch wahr – der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt.

17.04.2026

Unglück in Lederfabrik: Drei Tote in Hessen
Arbeitsunfall

Unglück in Lederfabrik: Drei Tote in Hessen

In einer Fabrik in Mittelhessen kommen mehrere Menschen ums Leben, weitere werden lebensgefährlich verletzt. Vieles ist noch unklar.

16.04.2026

Poseck: «Schreckliche Tragödie» in Lederfabrik
Arbeitsunfall

Poseck: «Schreckliche Tragödie» in Lederfabrik

In einer Fabrik in Runkel in Mittelhessen kommen drei Männer ums Leben, zwei weitere werden lebensgefährlich verletzt. Hessens Innenminister Poseck zeigt sich tief betroffen.

16.04.2026