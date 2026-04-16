Unglück in Lederfabrik: Drei Tote in Hessen

Runkel (dpa) - Bei einem Unglück in einer Lederfabrik und Pelzgerberei im hessischen Runkel sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Landesinnenministerium mit.

Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen nacheinander in eine Grube gestiegen und dort verunglückt seien. Als mögliche Ursache werde derzeit unter anderem Kohlenstoffdioxid (CO2) in Betracht gezogen. Erkenntnisse zur genauen Ursache des Unglücks liegen nach Auskunft des Ministeriums bisher nicht vor.

Da in dem betroffenen Betrieb mit verschiedenen Chemikalien gearbeitet werde, würden die Einsatzkräfte, die unmittelbar mit den verletzten Personen in Kontakt standen, dekontaminiert und vorsorglich einem Arzt vorgestellt. Hiervon sind nach derzeitigem Stand etwa 45 bis 50 Einsatzkräfte betroffen.

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