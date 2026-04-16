Rettungseinsatz

Nach Unglück in Lederfabrik keine Gefahr für die Bevölkerung

In einer Fabrik im Ort Runkel in Mittelhessen kommen drei Menschen ums Leben, zwei weitere werden lebensgefährlich verletzt.

Einsatzkräfte kümmern sich um die Verletzten. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Einsatzkräfte kümmern sich um die Verletzten.

Runkel (dpa) - Nach einem schweren Unglück in einer Lederfabrik im mittelhessischen Runkel mit drei Toten und zwei Verletzten besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Das bestätigte der Pressesprecher der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg der Nachrichtenagentur dpa. Die beiden Menschen, die verletzt worden seien, schwebten jedoch in Lebensgefahr. 

Das Unglück sei in einer Klärgrube der Gerberei passiert. Welche der Chemikalien in der Grube die schweren Verletzungen verursacht hätten, sei noch unklar.

Derzeit seien rund 150 Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Gefahrenabwehr im Einsatz.

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