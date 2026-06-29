DLRG

Toter aus Alb geborgen

Wasserrettung, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Doch für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Die DLRG hat den Totem mit einem speziellen Board geborgen. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Die DLRG hat den Totem mit einem speziellen Board geborgen. (Symbolbild)

Ettlingen (dpa/lsw) - Strömungsretter der DLRG Ettlingen haben einen Toten mit Hilfe eines speziellen Boards aus der Alb geholt. «Trotz aller Bemühungen konnte nur noch der Tod festgestellt werden», teilte der Bezirk Karlsruhe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.

Laut Polizei war der 73-Jährige am Sonntag wohl aufgrund einer inneren Ursache infolge der Hitze gestorben. Ob er sich in der Alb abkühlen wollte, konnte die Polizei nicht sagen. Eine Obduktion sei nicht geplant.

Zeugen hatten eine Person im Fluss gemeldet. Wasserrettung, Feuerwehr und Rettungsdienst waren den Angaben zufolge im Einsatz.

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