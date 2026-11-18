Toter Hund auf Grüngutssammelplatz entsorgt
Auf einem Grüngutsammelplatz wurde ein toter Hund abgelegt. Der Kadaver war schon verwest - nun sucht die Polizei nach Zeugen und dem früheren Besitzer.
Schlat (dpa/lsw) - Ein toter Hund ist auf einem Grüngutsammelplatz in Schlat (Kreis Göppingen) abgelegt worden. Das Tier dürfte bereits vor längerer Zeit gestorben sein, sein Kadaver wurde nach Angaben der Polizei aber erst in den vergangenen Tagen auf dem Platz nahe dem Asphaltmischwerk abgelegt. Der Verwesungsprozess hatte schon eingesetzt.
Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen etwa kniehohen, dunkelhaarigen Mischling, wie die Polizei mitteilte. Wer das Tier früher besaß oder Hinweise dazu geben kann, wie der Kadaver auf den Sammelplatz gelangte, wird gebeten, sich zu melden.
Die Gemeinde hatte den Fund der Polizei mitgeteilt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.