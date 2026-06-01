Toter Mann aus der Murg gezogen
Ein Passant entdeckt einen leblosen Körper in der Murg. Die Polizei steht vor Rätseln: Wer ist der Tote? Wie ist er gestorben?
Rastatt (dpa/lsw) - In der Murg bei Rastatt hat ein Fußgänger einen leblosen Körper entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Mann aber nur noch tot bergen, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es demnach bislang nicht. Kriminalpolizisten und Techniker sollen nun herausfinden, um wen es sich bei dem etwa 30 Jahre alten Toten handelt und wie er ums Leben gekommen ist.