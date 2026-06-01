Notarzteinsatz am Wasser

Toter Mann aus der Murg gezogen

Ein Passant entdeckt einen leblosen Körper in der Murg. Die Polizei steht vor Rätseln: Wer ist der Tote? Wie ist er gestorben?

Der Tote soll etwa 30 Jahre alt sein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tote soll etwa 30 Jahre alt sein. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - In der Murg bei Rastatt hat ein Fußgänger einen leblosen Körper entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Mann aber nur noch tot bergen, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es demnach bislang nicht. Kriminalpolizisten und Techniker sollen nun herausfinden, um wen es sich bei dem etwa 30 Jahre alten Toten handelt und wie er ums Leben gekommen ist.

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