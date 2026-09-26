Feuerwehr im Einsatz

Toter Mensch nach Brand in Wohnwagen gefunden

Nachbarn bemerken einen brennenden Wohnwagen und rufen die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung.

Feuerwehrleute löschten die Flammen an dem Wohnwagen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute löschten die Flammen an dem Wohnwagen. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Wohnwagens in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden bei Löscharbeiten den Leichnam, wie ein Polizeisprecher erklärte.

In der Nacht hatten Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte soll der Wohnwagen komplett in Flammen gestanden haben. Das Feuer griff auch auf einen Lastwagen und Bäume über. Laut dem Sprecher stand der Wohnwagen auf einem Firmengelände. 

Identität der toten Person muss noch ermittelt werden

Ob es sich bei dem Toten um den 59 Jahre alten Bewohner des Mobilheims handelt, war zunächst unklar. Die Identität sowie das Geschlecht des Toten konnten laut dem Sprecher bislang nicht einwandfrei festgestellt werden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort von Einsatzkräften mit Bauzäunen abgesperrt. Warum es zu dem Brand in dem Wohnwagen kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Alarm in Weschnitz: Fürther Feuerwehr bei Brand im Einsatz
Fürth

Alarm in Weschnitz: Fürther Feuerwehr bei Brand im Einsatz

Die Einsatzkräfte werden am frühen Samstagnachmittag zu einem Kaminbrand gerufen.

14.02.2026

Feuer lodert nach Brand in Waiblinger Werkstatt wieder auf
Brände

Feuer lodert nach Brand in Waiblinger Werkstatt wieder auf

Ein Brand in einer Autowerkstatt lässt der Feuerwehr keine Ruhe: Am Folgetag werden die Einsatzkräfte erneut zu dem Ort gerufen.

09.09.2025

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg
Notfälle

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg

Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand.

25.08.2025

Feuer

Langwieriger Einsatz wegen Brand in Möbelhaus

Seit dem frühen Morgen ist die Feuerwehr in Bad Hersfeld wegen eines brennenden Möbelhauses im Einsatz. Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, war zunächst unklar.

08.07.2024

Tödlicher Brand in Angelbachtal
Angelbachtal-Michelfeld

Tödlicher Brand in Angelbachtal

Bei einem Brand in Angelbachtal ist am frühen Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen.

16.01.2024