Toter Mensch nach Brand in Wohnwagen gefunden
Nachbarn bemerken einen brennenden Wohnwagen und rufen die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung.
Albstadt (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Wohnwagens in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden bei Löscharbeiten den Leichnam, wie ein Polizeisprecher erklärte.
In der Nacht hatten Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte soll der Wohnwagen komplett in Flammen gestanden haben. Das Feuer griff auch auf einen Lastwagen und Bäume über. Laut dem Sprecher stand der Wohnwagen auf einem Firmengelände.
Identität der toten Person muss noch ermittelt werden
Ob es sich bei dem Toten um den 59 Jahre alten Bewohner des Mobilheims handelt, war zunächst unklar. Die Identität sowie das Geschlecht des Toten konnten laut dem Sprecher bislang nicht einwandfrei festgestellt werden.
Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort von Einsatzkräften mit Bauzäunen abgesperrt. Warum es zu dem Brand in dem Wohnwagen kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.