Straftat in der Innenstadt

Touristen zeigen Hitlergruß vor der Alten Oper

Zwei Männer zeigen auf dem Frankfurter Opernplatz den Hitlergruß und werden von der Polizei angesprochen. Sie sagen, dass sie nichts von dem Verbot gewusst hätten.

Polizisten beobachteten die Straftat. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Polizisten beobachteten die Straftat. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Touristen haben auf dem Frankfurter Opernplatz den sogenannten Hitlergruß gezeigt und sich dabei fotografiert. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife beobachtete dies am Montagvormittag und sprach die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer aus Spanien darauf an, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Sie hätten nach eigenen Aussagen nicht gewusst, dass das Zeigen des Hitlergrußes in Deutschland verboten sei. 

Nun wird gegen sie wegen des Verwendens eines Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisation ermittelt. Die Männer mussten eine Sicherheitsleistung – eine Geldsumme für die erwartete Strafe – hinterlegen, durften dann aber wieder gehen. 

Der Hitlergruß ist in Deutschland und anderen europäischen Ländern verboten, er ist aber nicht überall strafbar. In Deutschland drohen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

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