Unfälle

Transporter gerät in Gegenverkehr - drei Kinder verletzt

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Seeheim-Jugenheim müssen drei Kinder ins Krankenhaus. Die Ortsdurchfahrt ist zwei Stunden gesperrt.

Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. (Symbolbild)

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind mehrere Menschen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Nach Angaben der Polizei geriet am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein bergauf fahrender Kleintransporter in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines Ehepaars zusammen, in dem auch dessen drei Kinder saßen und an dem ein Anhänger befestigt war. Die verletzten Fahrer der beiden Fahrzeuge sowie die drei Kinder kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. 

Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie ausgelaufener Betriebsstoffe war die Ortsdurchfahrt knapp zwei Stunden gesperrt.

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