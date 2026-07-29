Transporter gerät in Gegenverkehr - drei Kinder verletzt

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind mehrere Menschen verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Nach Angaben der Polizei geriet am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein bergauf fahrender Kleintransporter in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines Ehepaars zusammen, in dem auch dessen drei Kinder saßen und an dem ein Anhänger befestigt war. Die verletzten Fahrer der beiden Fahrzeuge sowie die drei Kinder kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.