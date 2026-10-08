Mann eingeklemmt

Transporterfahrer bei Unfall auf A5 schwer verletzt

Nach einem schweren Unfall ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr rettet einen eingeklemmten Fahrer. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Karlsruhe ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Der Transporterfahrer war am Nachmittag am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren und dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite ihn, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Der Lastwagen hatte wegen des Staus zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd in Richtung Norden das Warnblinklicht angeschaltet und stark gebremst. Der Fahrer übersah das und fuhr in hohem Tempo in den Sattelzug, hieß es. 

Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt.

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