Fahrer bei Unfall auf A67 schwer verletzt
Nach einem Unfall auf der A67 ist die Strecke Richtung Rüsselsheim zeitweise gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Groß-Gerau (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der A67 zwischen Büttelborn und Groß-Gerau ist ein 20 Jahre alter Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit einem Transporter auf einen Lastwagen auf. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer abgebremst wegen eines Staus vor einem gesperrten Fahrstreifen.
Bei dem Unfall am Vormittag wurde der Fahrer des Transporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem Einsatzkräfte ihn befreit hatten, brachte ein Hubschrauber den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.
Die Fahrstreifen in Richtung Rüsselsheim waren zwischenzeitlich gesperrt. Inzwischen wurde die Sperrung aufgehoben. Der Schaden liege schätzungsweise bei etwa 15.000 Euro.