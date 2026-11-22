Bad Nauheim (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr hat Klaus Müller seine Mutter verloren, heute genügt ihm manchmal nur ein Blick auf seinem Arm, um mit ihr verbunden zu sein. «Ganz oft, wenn ich irgendetwas tue, sehe ich die Tätowierung, diesen Umriss im Augenwinkel, und ich habe sofort eine Assoziation zu meiner Mutter, sofort eine Verbindung. So für ganz kurz», erzählt der 60-Jährige, der im Leitungsteam des Hospizdienstes Wetterau arbeitet.

Inspiriert wurde sein Tattoo von einem Schmuckstück der Mutter. Beim Auflösen des Haushalts sei ihm die Kette mit dem Tulpen-Anhänger in die Hände gefallen. Sie habe es zu ihren Lebzeiten nie abgelegt. «Es war ein Set aus einem Ring, einer Halskette und Ohrsteckern.» Mit dem Ring und mit der Halskette sei sie dann auch beerdigt worden. Daher sei für ihn klar gewesen, dass die Tulpe das Motiv des Tattoos sein muss, erklärt Müller.

Trauertattoos als Erinnerungskultur

«Trauer ist so individuell wie das Leben», sagt Müller. Jeder trauernde Mensch stehe vor der Herausforderung, die Beziehung zu der verstorbenen Person zu transformieren, «zu verändern und einen Ort, einen Platz der Erinnerung zu finden». Einen solchen Ort der Erinnerung hat Müller für sich selbst geschaffen. Durch den Tod seiner Mutter ist er mit einer ganz besonderen Art der Trauer in Berührung gekommen: Trauertattoos.

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Foto: Florian Wiegand/dpa Den Anhänger ihrer Lieblingskette ist Klaus Müller beim Aufräumen des Hauses in die Hände gefallen.

Müller sah eine Ausstellung mit dem Titel «Trauer – Hautnah» in Karben (Wetteraukreis). Gezeigt wurden Tattoos von Menschen, die jemanden verloren haben. Die Geschichten haben die Besucher berührt - so auch Müller. Deshalb hatte er die Ausstellung im Oktober nach Bad Nauheim gebracht.

Ein Weg, Trauer zu bewältigen

Es handelt sich um eine Ausdrucksform, die zu Gesprächen einladen kann. «Das Trauertattoo als Markierung am Körper ist einfach auch eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne zeigen, dass meine Trauer besteht. Ich zeige, an wen ich denke in der Trauer, wen ich verloren habe, mehr oder weniger codiert natürlich», beschreibt Tatjana Ahle-Rosental, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum für Sepulkralkultur in Kassel.

Müller sagt, gerade diese Bedeutung der Erinnerung sei für ihn sehr eindrücklich und glaubhaft gewesen, sodass er sich für ein Tattoo als Ausdrucksform von Trauer und Transformation entschieden habe: «Ein Freund hat gesagt: Schön, jetzt hast du sie immer bei dir. Und so finde ich das auch.»

Foto: Florian Wiegand/dpa Die Fotoausstellung «Trauer – Hautnah» zeigt Tattoos von Menschen, die jemanden verloren haben.

Klaus Müller ist kein Einzelfall. Immer wieder lassen sich Menschen während ihres Trauerprozesses tätowieren. «Trauer ist ja letztlich ein Ausdruck von Liebe. Und manchmal möchten die Menschen dieser Liebe eine Form geben», erzählt Jenny Franke. Sie ist Inhaberin von zwei Tattoo-Studios in Kassel und Göttingen und mit dem Konzept von Trauertattoos vertraut.

In Liebe verewigt

Ein Tattoo könne helfen, einen Teil des Schmerzes zu verwandeln. «Ich glaube, dass der Schmerz zwar bleibt, aber der fühlt sich im Laufe der Zeit irgendwann anders an», sagt Franke.

Die Kundinnen und Kunden kämen zu verschiedenen Phasen der Trauer in ihr Studio. Aber nicht nur der Zeitpunkt im Trauerprozess sei individuell, auch die Session an sich verlaufe ganz unterschiedlich. «Manche sind ganz still, bei manchen bricht es auf, die fangen dann an zu weinen. Dann gibt es auch manche, die erzählen ganz, ganz viel. Wir lachen dann auch manchmal zusammen», berichtet die Tattoo-Studio-Inhaberin.

Individuelle Trauerverarbeitung

Viele Trauernde hätten konkrete Vorstellungen von ihrer Tätowierung. Einige Motive entstünden aber auch im gemeinsamen Austausch. Dafür erstellt Franke sogenannte Seelenlinien, die etwas von der verstorbenen Person aufgreifen würden. «Ich begleite gerade eine Familie, da ist der Vater schwer krank. Er hat ein Herz gemalt, und das habe ich denen dann eintätowiert.»

Während ihrer jahrelangen Arbeit als Tätowiererin habe sie viele Schicksale miterlebt. Ein Kunde sei ihr besonders in Erinnerung geblieben. «Da kam einer, der hatte mir aber vorher nicht gesagt, dass es ein Trauertattoo ist. Der hat sich ein Porträt von seinem kleinen Sohn stechen lassen.» Während der Session seien bei ihm die Tränen geflossen. Im Nachhinein habe er ihr dann erklärt, dass der Sohn in den Pool gefallen und verstorben sei. «Dann musste ich auch weinen. Und das war für mich so prägnant, dass ich danach mal eine Pause brauchte», erzählt Franke.

Eine Erinnerung, die bleibt

Solche Trauertattoos könnten sowohl als Trauer- als auch als Gedenktattoo fungieren, sagt Expertin Ahle-Rosental vom Museum in Kassel: «Das Tattoo kann beides. Das deckt einen ganz langen Zeitraum ab. Und ich glaube, das hat auch einen großen Reiz für die Leute, dass man sagt, das ist jetzt was, das habe ich halt für immer. Und auch wenn meine Trauer vielleicht irgendwann weniger stark geworden ist, dann möchte ich trotzdem, dass ich die Erinnerung noch habe. Und das ist, glaube ich, die Stärke gerade von diesem Phänomen», sagt Ahle-Rosental.