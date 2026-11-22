Kassel (dpa/lhe) - Der November steht für Trauer und Gedenken an die Verstorbenen. Eine Form, sich an eine verstorbene Person zu erinnern, sind Trauertattoos. Sie machen den Verlust sichtbar und können zugleich zum Gespräch einladen, wie Tatjana Ahle-Rosental, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum für Sepulkralkultur in Kassel sagt.

Der Reiz an den Tattoos sei, dass sie für die Ewigkeit seien, sagt Ahle-Rosental. «Und auch wenn meine Trauer vielleicht irgendwann weniger stark geworden ist, dann möchte ich trotzdem, dass ich die Erinnerung noch habe. Und das ist, glaube ich, die Stärke gerade von diesem Phänomen», erklärt sie.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt die Arbeit von Jenny Franke. Sie ist Inhaberin von zwei Tattoo-Studios in Kassel und Göttingen und mit dem Konzept von Trauertattoos vertraut. «Trauer ist ja letztlich ein Ausdruck von Liebe. Und manchmal möchten die Menschen dieser Liebe eine Form geben», erzählt sie.