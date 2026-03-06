Stuttgart in Mainz

Trifft Silas wieder gegen den VfB?

Silas hatte in Stuttgart keine Perspektive mehr. In der Winterpause wechselte er nach Mainz. Nun kommt es zum Wiedersehen. Kann der Stürmer überzeugen? Er hat den Schwaben schon einmal wehgetan.

Für Belgrad traf Silas gegen den VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Für Belgrad traf Silas gegen den VfB Stuttgart. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf ein solches Wiedersehen mit Silas Katompa Mvumpa wie in der Champions League wird der VfB Stuttgart verzichten wollen. In der Saison 2024/25 war der Stürmer an Roter Stern Belgrad verliehen, traf mit den Serben Team auf den VfB - und die Schwaben erlebten eine Demütigung. Mit dem Tor zum 1:1 leitete der Stürmer damals die Wende zum 5:1 für Belgrad ein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nun wechselte Silas in der Winterpause zum FSV Mainz 05 und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum Duell seines alten mit seinem neuen Club in der Fußball-Bundesliga. Wie wird sich der Offensivmann diesmal präsentieren? «Silas ist sicher einer der Spieler, die richtig gefährlich werden können», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Vom Publikumsliebling zum Dauerreservisten

Wertschätzung für die Qualitäten des schnellen Angreifers habe er. Eine Rolle spielte der kongolesische Nationalspieler aber bei ihm in der ersten Saisonhälfte überhaupt nicht. Kein Einsatz steht für Silas zu Buche. Hoeneß begründete dies mit der enormen Konkurrenzsituation in der Offensive. Der 27-Jährige habe sich aber trotz seiner Reservistenrolle «gut verhalten».

Beim VfB Stuttgart lief es für ihn zuletzt nicht mehr wie gewünscht: Silas wechselte deswegen nach Mainz. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Beim VfB Stuttgart lief es für ihn zuletzt nicht mehr wie gewünscht: Silas wechselte deswegen nach Mainz. (Archivbild)

Silas knüpft in Mainz an bessere Zeiten an

Nach seiner furiosen Anfangszeit in Stuttgart mit dem Aufstieg 2020 hatte sich Silas einen Kreuzbandriss zugezogen. In der Spielzeit darauf kämpfte der Ex-Pariser mit einer schweren Schulteroperation, konnte aber nicht mehr an seine Bestform anknüpfen.

In Mainz unter Trainer Urs Fischer spielt er nun wieder regelmäßig - mal von Beginn an, mal als Joker. Beim überraschenden 2:1 in Leipzig erzielte er Ende Januar mit einem Sololauf den Siegtreffer. Er sei «gefühlt durch drei, vier Spieler durchgegangen», so Hoeneß. Das wollen die Stuttgarter verhindern.

Silas trägt seit der Winterpause das Mainzer Trikot - und trifft nun auf seinen Ex-Club Stuttgart. Foto: Torsten Silz/dpa
Silas trägt seit der Winterpause das Mainzer Trikot - und trifft nun auf seinen Ex-Club Stuttgart.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mainz holt Stuttgarts Stürmer Silas
Fußball-Bundesliga

Mainz holt Stuttgarts Stürmer Silas

In der Offensive hat Bundesliga-Schlusslicht Mainz Nachholbedarf. Jetzt kommt ein Angreifer aus Stuttgart, der schon lange seine einstige Topform sucht.

06.01.2026

Auch Stürmer Faghir verlässt VfB Stuttgart
Transfers

Auch Stürmer Faghir verlässt VfB Stuttgart

Wahid Faghir stürmt künftig wieder für seinen Jugendclub in Dänemark. In Stuttgart kann er sich bei den Profis nicht etablieren.

12.07.2025

VfB-Stürmer Bruun Larsen ist nach Infekt wieder fit
Fußball-Bundesliga

VfB-Stürmer Bruun Larsen ist nach Infekt wieder fit

Der VfB Stuttgart hat für den Auftritt bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Offensive wieder eine Alternative mehr. Ein Verteidiger fehlt weiter im Mannschaftstraining.

19.02.2025

«Heißes Pflaster»: Stresstest für Stuttgart und Demirovic
Champions League

«Heißes Pflaster»: Stresstest für Stuttgart und Demirovic

Den VfB erwartet in Belgrad eine hitzige Atmosphäre. Bosniens Nationalstürmer Ermedin Demirovic steht gegen die Serben besonders im Fokus. Den Fans geben die Schwaben reihenweise Sicherheitstipps mit.

26.11.2024

Bundesliga

VfB-Offensiv-Problem: Guirassy fällt aus, Silas ist fraglich

30.03.2023