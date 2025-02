VfB-Stürmer Bruun Larsen ist nach Infekt wieder fit

Stuttgart (dpa/lsw) - Jacob Bruun Larsen ist fit für die Partie des VfB Stuttgart am Sonntag bei seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim. Der Flügelspieler, erst in der Winterpause von der TSG zum VfB gewechselt, hat seine Erkältung auskuriert und am Mittwoch mit der Mannschaft trainiert. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit.