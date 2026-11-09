Patrick Franziska

Trikottrockner gesucht: Tischtennis-Star nimmt Laubbläser

Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska will nach Siegen nie das Trikot wechseln. Weil er bei den Turnieren in Frankfurt und Montpellier so weit kommt, wird das zum Problem.

Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa) - Aberglaube macht kreativ: Das hat der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska in den vergangenen Tagen bei seinen Final-Teilnahmen in Montpellier und Frankfurt am Main bewiesen.

Weil bei den zeitlich geringen Abständen zwischen Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel der beiden Turniere nie Zeit blieb, sein Trikot zu waschen, musste der Weltranglisten-15. den durchgeschwitzten Dress auf andere Weise trocknen: In Montpellier nahm er einen Laubbläser zur Hand. Beim Heimturnier in Frankfurt nutzte er eine Beflockungsmaschine, die ein Tischtennis-Ausrüster in der Süwag Energie Arena an seinem Verkaufsstand stehen hatte.

Trockene Trikots bringen kein Final-Glück

«Er ist ein bisschen abergläubisch. Er hatte auch rote Trikots dabei. Aber wenn er in einem blauen Trikot gewonnen hat, will er damit auch unbedingt weiterspielen», sagte Franziskas Trainer Lars Hielscher. Dass der 34-Jährige nicht mehr blaue Trikots zur Auswahl hatte, erklärte sein Coach so: «Er hatte in Montpellier nicht damit gerechnet, so weit zu kommen.»

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Wo der Laubbläser herkam, wissen Spieler und Trainer bis heute nicht. «Wir haben die Volunteers gefragt. Die konnten in der ganzen Halle keinen Fön auftreiben, haben aber diesen Laubbläser gefunden. Wo, weiß ich auch nicht. Er wurde uns mit einem Schmunzeln in die Kabine gebracht», erzählte Hielscher.

Die trockenen Trikots brachten Franziska aber ausgerechnet in beiden Endspielen kein Glück mehr. In Montpellier verlor der Nationalspieler des 1. FC Saarbrücken gegen den Südkoreaner Jang Woojin, in Frankfurt am Sonntagabend gegen den Asienmeister Tomokazu Harimoto aus Japan.

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