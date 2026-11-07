Überraschung beim Heimturnier: Zwei Deutsche im Halbfinale

Frankfurt/Main (dpa) - Beim internationalen Tischtennis-Turnier in Frankfurt am Main sind zwei deutsche Stars auf beeindruckende Weise ins Halbfinale gestürmt. Bei den Männern besiegte Patrick Franziska den Weltranglisten-Ersten Sora Matsushima aus Japan in 4:2 Sätzen. Bei den Frauen fertigte Sabine Winter die Chinesin Chen Yi in 4:0 Sätzen ab.

Beide spielen nun an diesem Sonntagmittag um den Einzug ins Endspiel: der Weltranglisten-15. Franziska gegen den Japaner Shunsuke Togami (13.15 Uhr/Dyn). Die Weltranglisten-13. Winter gegen die Japanerin Satsuki Odo (11.45 Uhr/Dyn).

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Der deutsche Tischtennis-Profi Patrick Franziska. (Archivbild)

Verdonschot und Qiu scheitern

Die 34 Jahre alte Winter ist seit 2024 die einzige Spielerin Europas, die schon mehrfach Top-Gegnerinnen aus China geschlagen hat. Vor vier Monaten zog sie sich eine Bandscheibenverletzung zu, die auch ihre Vorbereitung auf die Europameisterschaften im Oktober beeinträchtigte. In Ljubljana schied sie als EM-Favoritin bereits im Achtelfinale aus und verlor kurz darauf auch ihren Platz in den Top 10 der Weltrangliste. Beim Heimturnier in Frankfurt meldete sie sich jetzt zurück.

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