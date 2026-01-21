Trio nach Angriff auf Krankenhaus-Patient in Haft

Sigmaringen (dpa/lsw) - Nach einem Angriff auf einen Patienten in einem Krankenhaus in Sigmaringen sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Die 21, 28 und 31 Jahre alten Männer sollen den Patienten am Sonntag in seinem Krankenzimmer aufgesucht, auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei sollen sie auch sein Handy gestohlen haben. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Das Motiv des Angriffs sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Dem Trio wird unter anderem Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die drei Männer flüchteten zunächst, wurden aber noch in der Nacht in einer Wohnung in Pfullendorf vorläufig festgenommen.