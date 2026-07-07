Kriminalität

Trio nach Serie von Einbruchsdiebstählen festgenommen

Reihenweise wird im Kreis Heilbronn in Gartenhäuser und Vereinsheime eingebrochen. Jetzt schnappt die Polizei drei Verdächtige: zwei junge Männer und eine Teenagerin.

Ein Trio soll serienweise in Gartenhäuser und Vereinsheime im Kreis Heilbronn eingebrochen sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Trio soll serienweise in Gartenhäuser und Vereinsheime im Kreis Heilbronn eingebrochen sein. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einer Serie von Einbruchsdiebstählen im Kreis Heilbronn haben Ermittler drei Verdächtige festgenommen. Zwei 19 und 21 Jahre alte Männer kamen in Untersuchungshaft, ihre 16 Jahre alte mutmaßliche Komplizin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Trio soll von Ende Juni bis vergangene Woche vor allem in Vereinsheime, Gartenhäuser und Hofläden eingebrochen sein.

Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers von mindestens 25 Einbrüchen aus. Das Diebesgut schätzt die Behörde demnach auf einen Wert von mehreren Tausend Euro, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Die drei Verdächtigen aus dem Kreis Heilbronn wurden am Freitag festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Ermittler Beweismaterial und mutmaßliches Diebesgut sicher.

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