Trockenheit: Auf hessischen Höfen wird Futter knapp

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Die anhaltende Trockenheit verschärft auf hessischen Höfen mit Tierhaltung die Futterknappheit. Um Betriebe bei möglichen Engpässen zu unterstützen, hat der hessische Bauernverband eine Futterbörse eingerichtet. «Ziel ist es, Tierhalter, die kurzfristig Futter oder zusätzliche Weideflächen benötigen, mit Betrieben zu vernetzen, die entsprechende Flächen oder Futtermittel anbieten können», teilte der Verband mit.

Die anhaltend hohen Temperaturen und die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen führen in zahlreichen Regionen Hessens dazu, dass die Wiesen nicht nachwachsen. «Vor allem viehhaltende Betriebe stehen damit vor der Herausforderung, die Futterversorgung ihrer Tiere für den weiteren Jahresverlauf sicherzustellen», warnt der Verband.

Herausforderungen durch Wetterextreme werden größer

Betroffene Höfe sollten prüfen, ob sie nicht doch Flächen für die Futtergewinnung nutzen können, die ursprünglich aus der Produktion genommen wurden. Dies könne den Behörden bis Ende September gemeldet werden, erläuterte der Bauernverband. «Die aktuelle Situation verdeutlicht erneut die zunehmenden Herausforderungen», hieß es. «Trockenperioden, aber auch Starkregenereignisse und andere Witterungsextreme erschweren die Planungssicherheit vieler landwirtschaftlicher Betriebe.» Wichtig seien daher praxisgerechte behördliche Regelungen und eine verlässliche Unterstützung.