Trübes Herbst-Wetter in Hessen
Nebel und dichte Wolken prägen das Wetter in den nächsten Tagen. Es bleibt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes aber zumindest weitgehend trocken.
Offenbach (dpa/lhe) - Der November in Hessen beginnt trüb. Am Sonntag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist stark bewölkt sein, Auflockerungen sind am ehesten am Nachmittag zu erwarten. Niederschläge bleiben zumeist aus, die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad.
Auch zu Beginn der neuen Woche zeigt sich der Herbst neblig-trüb und wolkenverhangen. Vor allem nördlich des Mains muss gelegentlich mit etwas Regen gerechnet werden. Das Thermometer zeigt noch 8 bis 10 Grad.
Mit Wolken und vereinzelt ein paar Tropfen Regen geht es am Dienstag weiter, die Temperaturen sinken laut der Vorhersage auf 7 bis 9 Grad.