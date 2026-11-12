Tunnel auf A8 nahe Pforzheim in beide Richtungen gesperrt

Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Tunnel der Autobahn 8 ist zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sei ein Auffahrunfall mit einem Lastwagen in Richtung Stuttgart, sagte eine Polizeisprecherin. Weil der Laster demnach Kühlflüssigkeit verliert, soll die Sperrung noch länger andauern. Schwerverletzt wurde laut der Sprecherin nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Polizei bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.