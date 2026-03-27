Denkmäler

Über eine Million Euro für Denkmalschutz in Hessen

Auch die Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard im Rheingau erhält Geld von der Stiftung Denkmalschutz. Warum sie Hilfe braucht.

Die Abtei in Rüdesheim erhält Geld von der Stiftung. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Abtei in Rüdesheim erhält Geld von der Stiftung. (Archivbild)

Rüdesheim (dpa/lhe) - Mehrere Denkmäler in Hessen werden dieses Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn mit insgesamt 1,1 Millionen Euro finanziell gefördert. Zu den geförderten 16 Baudenkmälern gehöre die Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard im Rheingau, teilte die Stiftung mit. Dort sind einige Schieferdächer über 120 Jahre alt, um Schäden an Basilika und Klostergebäude zu verhindern, muss neu eingedeckt werden. 

Die Stiftung Denkmalschutz wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seitdem laut eigenen Angaben bundesweit rund 800 Millionen Euro für über 7.600 Denkmäler zur Verfügung gestellt.

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