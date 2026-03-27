Über eine Million Euro für Denkmalschutz in Hessen

Rüdesheim (dpa/lhe) - Mehrere Denkmäler in Hessen werden dieses Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn mit insgesamt 1,1 Millionen Euro finanziell gefördert. Zu den geförderten 16 Baudenkmälern gehöre die Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard im Rheingau, teilte die Stiftung mit. Dort sind einige Schieferdächer über 120 Jahre alt, um Schäden an Basilika und Klostergebäude zu verhindern, muss neu eingedeckt werden.