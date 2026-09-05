Überfall auf Spielhalle mit Baseballschläger und Messer
Zwei Unbekannte haben in Linsengericht eine Spielhalle überfallen. Mit der Beute konnten sie fliehen.
Linsengericht (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Räuber haben mit einem Messer und einem Baseballschläger bewaffnet eine Spielhalle in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) überfallen. Sie erbeuteten einen «mittleren dreistelligen Betrag» und flüchteten, teilte die Polizei mit.
Sie seien laut Zeugen mit Skimasken vermummt gewesen. Die beiden Unbekannten hätten «ihre Absichten unmissverständlich deutlich» gemacht und von einer Angestellten Geld gefordert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.