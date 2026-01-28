Bad Hersfeld

Überfall auf Spielothek: Mitarbeiterin leicht verletzt

Der Räuber versprüht Reizgas und zückt ein Messer. Was ist bisher über den Vorfall in Bad Hersfeld bekannt?

Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem nächtlichen Überfall einer Spielothek in Bad Hersfeld ist eine Mitarbeiterin durch versprühtes Reizgas leicht verletzt worden. Der Täter habe die Frau aufgefordert, ihm Geld zu geben und zudem ein Messer gezückt, teilte das Polizeipräsidium in Fulda mit. Die Frau konnte sich zurückziehen und die Polizei alarmieren. Der Räuber entnahm mehrere hundert Euro aus der Kasse und flüchtete, von ihm fehlte zunächst jede Spur.

