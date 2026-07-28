Kriminalität

Überfall statt Date - Mann mit Schusswaffe bedroht

Ein Mann hat eine Verabredung, am vereinbarten Treffpunkt in Rüsselsheim wird er bedroht. Die Polizei ermittelt.

Statt einer Verabredung wird der Mann bedroht. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Statt einer Verabredung wird der Mann bedroht. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger ist in Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau Opfer eines Dating-App-Betrugs geworden. Statt der 19-Jährigen, mit der sich der Mann verabredet habe, sei in der Nacht zu Dienstag ein 20 Jahre alter Mann erschienen und habe ihn bedroht, teilte die Polizei mit. 

Der mutmaßliche Täter habe mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld gefordert. Nach Angaben der Polizei floh der 40-Jährige - er blieb unverletzt. In der Nähe des Tatorts habe das Opfer einen weiteren Mann gesehen, mutmaßlich einen Komplizen des Angreifers. Die Polizei sucht nach den beiden Männern und bittet Zeugen um Hinweise. 

Insbesondere für erste Treffen mit Personen, die über eine Dating-App kontaktiert wurden, sollten öffentliche und gut besuchte Orte gewählt werden. Auch sei es ratsam, Freunden oder Familie vorab von dem Treffen zu erzählen. Dating-App-Profile sollten kritisch betrachtet und persönliche Informationen mit Bedacht herausgegeben werden, hieß es weiter von der Polizei.

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