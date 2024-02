Überfall auf Postfiliale mit Schusswaffe und Messer

Reichelsheim (dpa/lhe) – Nach einem Überfall auf eine Postfiliale in Reichelsheim im Odenwald hat die Polizei einen 34-Jährigen festgenommen. Zuvor habe der Tatverdächtige am Freitag zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und sei mit Bargeld geflohen, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen mithilfe eines Polizeihubschraubers die Verfolgung auf und konnten den mutmaßlichen Täter stellen. Die Ermittlungen dauerten an.