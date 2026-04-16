Uhu-Küken gesund und munter - neuer Partner für «Lisbeth»?

Marburg (dpa/lhe) - Als frisch geschlüpfte Winzlinge wurden sie dank einer Webcam berühmt - inzwischen leben die Uhu-Küken «Juhu 1», «Juhu 2» und «Juhu 3» aus dem Kirchturm der Marburger Elisabethkirche seit gut drei Wochen in einer Wildvogelstation. «Sie entwickeln sich prima und werden von der Amme bestens versorgt», teilte Hartmut Möller vom Umweltverband Nabu auf Anfrage mit.

Küken vor dem Hungertod gerettet

Seit Januar dieses Jahres betreibt der Nabu die Webcam, über die tausende Interessierte aus aller Welt die Uhu-Brut in einem Nistkasten in etwa 70 Metern Höhe in dem Turm beobachtet hatten. Die damals erst wenige Tage alten Küken waren im März aus dem Nistkasten gerettet worden, nachdem durch die Webcam zuvor sichtbar wurde, dass die erst wenige Tage alten Jungvögel nicht mehr mit Futter versorgt wurden.

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Der Grund: Uhu-Männchen «Hugo» kam nicht mehr mit Beute zu dem Nistkasten, in dem Uhu-Weibchen «Lisbeth» die Küken warmhielt. Weil der Hungertod der kleinen Uhus drohte, entschieden sich die Helfer, einzugreifen. In der spezialisierten Aufzuchtstation werden die Küken nun versorgt und sollen im September ausgewildert werden.

Prägephase für Jung-Uhus läuft noch

Noch bis zum kommenden Dienstag laufe die Prägephase für die Küken - in dieser Zeit sollen sie möglichst wenig Sichtkontakt zu Menschen haben, wie Möller erläuterte. Deshalb arbeiteten die Pfleger sehr diskret beim Zufüttern für Uhu-Amme «Momo», die wiederum die Küken weiter füttert.

Aber auch an dem Ort, an dem die drei jungen Uhus das Licht der Welt erblickt hatten, tut sich einiges: Neben «Lisbeth» wird dort seit einiger Zeit auch ein männlicher Uhu gesichtet. Ob es «Hugo» ist, von dem man wegen seines Wegbleibens zunächst angenommen hatte, dass er möglicherweise verunglückt sei, ist laut Möller absolut nicht sicher - «auch wenn die Uhu-Fangemeinde es so ständig postuliert». Die Vögel seien nicht beringt und allein anhand des Aussehens könne man keine definitive Aussage treffen.

Liebesnest im Kirchturm

Anhand bekannter Verhaltensmuster könne man aber sicher davon ausgehen, dass es sich bei dem weiblichen Vogel um «Lisbeth» handelt - die Weibchen seien standorttreu, und wenn ein Brutplatz einmal als geeignet empfunden wurde, werde er jedes Jahr wieder gewählt, sagte Möller. Den Uhu-Mann, der jetzt jede Nacht im Kasten gesichtet werde, habe man mittlerweile «Udo» genannt.