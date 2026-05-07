Tiere

Vorfreude auf nächste Uhu-Küken in Kirchturm wächst

Live dabei: Alle warten gespannt auf neuen flaumigen Nachwuchs im Kirchturm der Marburger Elisabethkirche. Wie es den geretteten Küken geht - und wann der nächste Schlupf ansteht.

Im Südturm der Marburger Elisabethkirche kündigt sich erneut Uhu-Nachwuchs an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Im Südturm der Marburger Elisabethkirche kündigt sich erneut Uhu-Nachwuchs an. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Die Webcam an einem Uhu-Nistkasten hat der Marburger Elisabethkirche zu einiger Berühmtheit verholfen - jetzt wartet die große Fangemeinde gespannt auf die nächsten Uhu-Babys. Wenn alles reibungslos laufe, dürften um den 19. Mai zwei weitere Küken in dem Nistkasten im Südturm der Kirche in rund 70 Metern Höhe schlüpfen, teilte der Umweltverband Nabu Marburg mit. 

Ihre ersten drei Küken hatte Uhu-Mutter Lisbeth verloren: Weil ihr Partner Hugo nicht mehr zum Nistkasten kam, um Futter zu bringen, drohten die erst wenige Tage alten kleinen Vögel zu verhungern, daher hatten die Naturschützer die Küken aus dem Nistkasten geborgen und in eine spezialisierte Wildvogel-Aufzuchtstation gebracht, wo sie von Uhu-Amme Momo vorbildlich gefüttert und bemuttert wurden. 

Junge Uhus mittlerweile in der «Ästlingsphase»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut Nabu entwickeln sich die Jung-Uhus «ausgezeichnet» - mit ihren nun rund sechs Wochen seien sie «vital, aufmerksam und offenbar bestens versorgt». Ihre hellen flauschigen Daunenfedern hätten sie bereits abgelegt und seien jetzt in der sogenannten «Ästlingsphase», erläuterten die Naturschützer. 

«In dieser Entwicklungsstufe verlassen junge Uhus bereits den Horst, obwohl sie noch nicht flugfähig sind. Stattdessen erkunden sie ihre Umgebung kletternd und hüpfend; in freier Natur typischerweise auf Felsen, Böschungen oder Baumstämmen.» Ihre ersten Flugversuche dürften die Drei dann etwa ab der achten Lebenswoche mit dem weiteren Wachstum ihrer Schwungfedern starten. Voraussichtlich im Herbst sollen die Jung-Uhus namens «Juhu 1», «Juhu 2» und «Juhu 3» dann ausgewildert werden.

Nabu hält Uhu-Fans weiter auf dem Laufenden 

Auch die schon bald erwarteten neuen Küken haben beim Nabu Marburg schon Namen bekommen - man errät es, sie werden «Juhu 4» und «Juhu 5» genannt. Die Naturschützer wollen auch weiter über die Entwicklung der jungen Uhus berichten und dankten allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr anhaltendes Interesse an dem Naturschutzprojekt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Küken-Rettung: Marburger Uhu legt zweites Ei
Tiere

Nach Küken-Rettung: Marburger Uhu legt zweites Ei

Ein neues Ei im Nistkasten der Marburger Elisabethkirche sorgt für Aufregung. Nach der dramatischen Rettung der drei Küken gibt es Hoffnung auf weiteren Uhu-Nachwuchs in Marburg.

19.04.2026

Nach Küken-Rettung: Uhu «Lisbeth» legt wieder ein Ei
Tiere

Nach Küken-Rettung: Uhu «Lisbeth» legt wieder ein Ei

Ein neues Ei im Nistkasten der Marburger Elisabethkirche sorgt für Aufregung. Nach der dramatischen Rettung der drei Küken gibt es Hoffnung auf weiteren Uhu-Nachwuchs in Marburg.

16.04.2026

Hoffen auf Happy End – Ist der Uhu-Papa wieder im Kirchturm?
Wildvögel

Hoffen auf Happy End – Ist der Uhu-Papa wieder im Kirchturm?

Nach einem Drama um drei Küken sind im Marburger Kirchturm wieder zwei erwachsene Uhus gesichtet worden. Ist Papa «Hugo» wirklich zurück? Warum diese Frage nicht einfach zu beantworten ist.

03.04.2026

Uhu-Küken nach Rettung aus Kirchturm stabil
Vogelrettungsaktion

Uhu-Küken nach Rettung aus Kirchturm stabil

Nach der Rettungsaktion in Marburg sollen die drei Küken bald unter die Fittiche von Uhu-Amme «Momo» kommen. Auch Namen haben die kleinen Vögel schon bekommen.

25.03.2026

Uhu-Küken aus Kirchturm gerettet - Männchen kam nicht mehr
Vogelrettungsaktion

Uhu-Küken aus Kirchturm gerettet - Männchen kam nicht mehr

Drei Uhu-Küken, die seit Wochen von zahlreichen Menschen via Live-Stream beobachtet wurden, drohten zu verhungern. Naturschützer haben deshalb eingegriffen. Wie es für die kleinen Vögel weitergeht.

24.03.2026