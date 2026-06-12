Senior und Kind getroffen

Unbekannte schießen mit Soft-Air-Waffe aus Auto auf Menschen

Plötzlich fliegen Soft-Air-Kugeln aus dem Fenster: In Bruchsal trifft es einen 13-Jährigen und einen Senior. Die Polizei sucht Zeugen – und ein weißes Auto.

Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Soft-Air-Waffe auf Passanten geschossen. Ein 70-Jähriger wurde von den Kugeln am Rücken und ein 13-Jähriger am Oberarm getroffen. Letzterer wurde leicht verletzt. Es habe sich nach ersten Erkenntnissen nicht um gezielte Schüsse gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Motiv sei bislang unklar. Die beiden Opfer kannten sich nicht und seien zufällig getroffen worden.

Das Fahrzeug, das als weiße Limousine mit schrägem Heck beschrieben wurde, war zudem mit überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs. Es seien mehrere Schüsse von einem Insassen des Fahrzeugs abgegeben worden. Wie viele Insassen sich in dem Auto befunden haben, war vorerst nicht bekannt. Das Kennzeichen soll eine Karlsruher Zulassung haben. Nun sucht die Polizei zu der Tat am Donnerstag Zeugen.

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