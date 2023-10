Unbekannte sollen Israeli attackiert haben: Ermittlung

Gießen (dpa/lhe) - In Gießen sollen Unbekannte einen israelischen Staatsbürger in seiner Wohnung attackiert haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ermittelt der Staatsschutz unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, verhetzenden Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung.