Unbekannte attackieren 28-Jährigen an Wohnungstür

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein 28-Jähriger ist in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) von mehreren Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht sowie geschlagen und bestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.00 Uhr nachts an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer, die mindestens zu fünft waren, stahlen den Angaben zufolge eine hochwertige Armbanduhr, Kleidung und zwei Mobiltelefone. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.