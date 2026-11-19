Unbekannte stehlen hunderte Kaffeevollautomaten
Am frühen Morgen brechen unbekannte Täter einen Lastwagen auf einem Rastplatz auf. Kurze Zeit später fliehen sie mit ungewöhnlicher Beute.
Bad Camberg (dpa/lhe) - Diebe haben auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 mehr als Kaffeemaschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich die unbekannten Täter am frühen Morgen mit einem Sattelzug neben einen Lastwagen, der auf dem Rastplatz bei Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) parkte.
Laut Polizei brachen die Diebe die Tür zum Laderaum des Lastwagens auf und entwendeten 14 Paletten mit rund 420 Kaffeevollautomaten. Anschließend seien sie in Fahrtrichtung Köln über die A3 geflüchtet. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.