Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten
Ein Polizeihubschrauber kreist über Fürth – nach der Explosion eines Geldautomaten wird nach den Tätern gesucht.
Fürth (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in Fürth (Kreis Bergstraße) einen Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Alle Bewohner des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses konnten unverletzt ins Freie gelangen, teilte die Polizei mit.
Die Tat habe sich gegen 4.30 Uhr ereignet. Die Täter entkamen zunächst unerkannt, die Polizei setzte zur Fahndung unter anderem einen Polizeihubschrauber ein.
Ob die Täter Geld erbeuteten, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Kräfte des Hessischen Landeskriminalamtes kamen nach Polizeiangaben zum Tatort.