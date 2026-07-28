Fahndung der Polizei

Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Ein Polizeihubschrauber kreist über Fürth – nach der Explosion eines Geldautomaten wird nach den Tätern gesucht.

Ein Geldautomat wurde im hessischen Fürth gesprengt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Geldautomat wurde im hessischen Fürth gesprengt. (Symbolbild)

Fürth (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in Fürth (Kreis Bergstraße) einen Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Alle Bewohner des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses konnten unverletzt ins Freie gelangen, teilte die Polizei mit. 

Die Tat habe sich gegen 4.30 Uhr ereignet. Die Täter entkamen zunächst unerkannt, die Polizei setzte zur Fahndung unter anderem einen Polizeihubschrauber ein. 

Ob die Täter Geld erbeuteten, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Kräfte des Hessischen Landeskriminalamtes kamen nach Polizeiangaben zum Tatort.

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