Unbekannte Täter sprengen nachts Geldautomaten
Plötzlich bemerken Anwohner in Hofgeismar im Kreis Kassel einen lauten Knall. Die Polizei rückt aus und stößt auf einen gesprengten Geldautomaten – doch von den geflüchteten Tätern fehlt jede Spur.
Hofgeismar (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Hofgeismar (Kreis Kassel) gesprengt. Anwohner hörten einen lauten Knall und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher mitteilte. Der Geldautomat befand sich in einem frei stehenden Häuschen auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt.
Die Polizei leitete den Angaben nach unmittelbar eine Großfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Die Suche nach den Tätern sei bislang jedoch erfolglos geblieben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mindestens zwei Täter beteiligt. Sie sollen mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem Kombi, vom Tatort geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Ob die Täter Beute machten, ist laut der Polizei noch unklar. Durch die Explosion wurden sowohl das Automatenhäuschen als auch der Geldautomat erheblich beschädigt. Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor.