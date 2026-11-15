Unbekannte werfen Mülleimer und Fahrrad von Brücke auf Autos

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Mülleimer, ein Fahrrad, Eier und Böller: Unbekannte haben von einer Brücke in Reutlingen mehrere Gegenstände auf fahrende Autos geworfen. Zwei Autos und zwei Linienbusse wurden beschädigt, wie ein Sprecher sagte. Verletzt wurde niemand.

Demnach warfen die Täter am Samstagabend einen kleinen Mülleimer und ein Fahrrad von der Fußgängerbrücke. Auch mit Eiern und nicht gezündeten Böllern sollen sie nach Angaben des Sprechers auf die Autos und Busse gezielt haben.

Die Polizei schätzt den Schaden an den getroffenen Fahrzeugen auf rund 1.500 Euro. Bisher konnten die Täter nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.