Unbekannter belästigt Grundschulkind und flüchtet
Ein unbekannter Mann soll ein Mädchen auf dem Weg nach Hause sexuell belästigt haben. Möglicherweise sprach er zuvor drei weitere Kinder an - die Polizei fahndet nach ihm.
Ditzingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Mädchen im Grundschulalter sexuell belästigt haben. Das Kind konnte weglaufen, der Mann flüchtete, wie die Polizei mitteilte.
Das Mädchen war am Mittwochnachmittag zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als der Unbekannte es angesprochen und berührt haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge sprach derselbe Mann zuvor drei weitere Kinder an, die jedoch weitergingen. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Verdächtigen und sucht Zeugen.