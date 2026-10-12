Ermittlungen gegen Jugendliche

Mädchen in Köln von Roboter sexuell belästigt

In Köln wird ein Mädchen von einem Roboter sexuell belästigt. Der Besitzer soll das Geschehen live ins Netz gestreamt haben.

Mädchen von Roboter belästigt - Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Mädchen von Roboter belästigt - Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Köln (dpa) - Ein 16-jähriges Mädchen ist in Köln von einem Roboter sexuell belästigt worden. Der Roboter habe die Jugendliche am Gesäß berührt und Stoßbewegungen ausgeführt, berichtete die Polizei in Köln. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Die Jugendliche hatte sich in der Nacht zum Sonntag mit zwei Freundinnen vor einem Schnellrestaurant aufgehalten, als sich der rot-goldene Roboter von hinten genähert habe. Der 16-jährige Besitzer des Geräts aus Wegberg und sein 19-jähriger Begleiter sollen den Vorfall gefilmt, live in sozialen Medien übertragen und moderiert haben.

Der beschlagnahmte Roboter. Foto: Polizei Köln/dpa
Der beschlagnahmte Roboter.

Polizisten stellten die Verdächtigen wenig später noch in Tatortnähe. Den 1,20 Meter großen Roboter fanden sie im Kofferraum eines Autos, in dem der 16-Jährige ihn verstaut haben soll. Neben dem Roboter beschlagnahmte die Polizei auch die Handys der Verdächtigen. Die Polizei prüft nun, ob die Bewegungen des Roboters gezielt gesteuert wurden.

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