Unbekannter entblößt sich vor Zwölfjähriger
Ein Mädchen wird Opfer exhibitionistischer Handlungen in Offenbach. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Ein bislang Unbekannter soll sich in Offenbach am Main vor einem zwölfjährigen Mädchen entblößt haben. Der Mann im Alter von etwa 25 Jahren soll am Dienstagabend vor dem Kind seine Hose heruntergezogen und sein entblößtes Geschlechtsteil gezeigt haben. Das Kind lief laut den Einsatzkräften daraufhin weg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen und sucht Zeugen.