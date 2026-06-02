Unbekannter schlägt Postbotin nieder
Rätselhafter Angriff in Bornheim: Ein Mann wirft eine Flasche nach einer Postbotin, dann schlägt er zu.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Postbotin ist in Frankfurt niedergeschlagen worden. Die verletzte 54-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Mann hatte am Samstagnachmittag in Bornheim zunächst eine Glasflasche nach ihr geworfen und dann der Frau mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen, sodass diese zu Boden stürzte. Nach der Attacke ging der Mann davon, von ihm fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.