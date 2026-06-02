Körperverletzung

Unbekannter schlägt Postbotin nieder

Rätselhafter Angriff in Bornheim: Ein Mann wirft eine Flasche nach einer Postbotin, dann schlägt er zu.

Die verletzte Postbotin wurde in eine Klinik gebracht. Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die verletzte Postbotin wurde in eine Klinik gebracht.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Postbotin ist in Frankfurt niedergeschlagen worden. Die verletzte 54-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Mann hatte am Samstagnachmittag in Bornheim zunächst eine Glasflasche nach ihr geworfen und dann der Frau mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen, sodass diese zu Boden stürzte. Nach der Attacke ging der Mann davon, von ihm fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendgruppe schlägt Mann in Heidelberger Straßenbahn nieder
Platzwunde am Kopf

Jugendgruppe schlägt Mann in Heidelberger Straßenbahn nieder

Blutende Kopfwunde, Erinnerungslücken, Täter verschwunden: Nach dem brutalen Angriff in einer Heidelberger Bahn sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen – und wertet Videomaterial aus.

19.04.2026

Kneipenbesucher schlägt Türsteher mit Flasche ins Gesicht
Kriminalität

Kneipenbesucher schlägt Türsteher mit Flasche ins Gesicht

Der Türsteher will den Mann nicht reinlassen. Daraufhin schlägt der Besucher mit einer Flasche zu – und flüchtet.

05.04.2026

Unbekannter schlägt Mann mit Barhocker nieder
Gewalttat

Unbekannter schlägt Mann mit Barhocker nieder

Ein Streit an der Haltestelle eskaliert: Plötzlich greift ein Unbekannter zu einem Barhocker – und verletzt einen Mann schwer. Was bisher bekannt ist.

28.12.2025

Mann zerschlägt im Streit Opfer Glasflasche auf dem Kopf
Körperverletzung

Mann zerschlägt im Streit Opfer Glasflasche auf dem Kopf

Bei einem Streit schlägt ein Mann einen 31-Jährigen mit einer Flasche und bedroht ihn. Laut Polizei soll eine «Beziehungskiste» der Hintergrund der Eskalation sein.

27.09.2025

Heidelberg: Unbekannter bewirft 65-Jährigen mit Flaschen und schlägt zu
Zeugen gesucht

Heidelberg: Unbekannter bewirft 65-Jährigen mit Flaschen und schlägt zu

Ein Unbekannter hat einen 65-Jährigen in Heidelberg mit Flaschen beworfen und ihm dann ins Gesicht geschlagen. Der 65-Jährige wurde verletzt - die Polizei sucht Zeugen.

25.03.2025