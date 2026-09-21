Sieben Schüler verletzt

Unbekannter versprüht Pfefferspray in Schule

Während des Schulbetriebs versprüht ein Unbekannter Pfefferspray in einer Schule in Wiesbaden. Mehrere Schüler klagen danach über Beschwerden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in einer Schule in Wiesbaden Pfefferspray versprüht und dabei mehrere Schülerinnen und Schüler verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag innerhalb des Schulgebäudes. Den Angaben zufolge hätten in der Folge insgesamt sieben Personen über Atemwegs- und Augenreizungen geklagt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch behandelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

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