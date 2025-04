Unfälle mit Straßenbahnen: Zahlen, Ursachen und Tipps

Freiburg/Stuttgart (dpa/lsw) - Im Schnitt weit über 400 Mal im Jahr sind Straßenbahnen in Baden-Württemberg in größere Unfälle verwickelt. In etwa der Hälfte der Fälle werden dabei laut einer Statistik des Innenministeriums Menschen verletzt, sehr selten auch getötet. Nichtsdestotrotz betont eine Sprecherin: Der Anteil von Straßenbahnunfällen an allen Unfällen im Land betrug im vergangenen Jahr nur rund 0,15 Prozent.